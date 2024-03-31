Мэр Парижа обратилась к российским спортсменам, а в России начали ей угрожать

Российским и белорусским спортсменам будут не рады в Париже во время летних Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Парижа Анну Идальго, которую цитирует The Guardian .

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем", - заявила Идальго.

В России обиделись

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Франции маркировать французские товары на территории РФ наклейками "нам не рады в Москве". В том же числе она упомянула и о французских фермерах и представителях бизнеса, которые, якобы, будут недовольны таким результатом.

"Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами", - заявила Захарова.

Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.

В том же числе спортсменам из России и Белоруссии запретят участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.