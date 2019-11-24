"Мер" окупованої Горлівки Матюха виявився українським розвідником

В Україну повернувся співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Едуард Матюха, який більше п'яти років працював на окупованому Донбасі. Один час він був "народним мером" окупованії Горлівки, йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень".

Цю інформацію в ефірі підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Справді, Едуард - це той чоловік, який надавав необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях", - сказав він.

Матюха пішов з посади так званого мера через суперечки бойовиків. За його словами, його завданням було посварити бойовиків. Згодом він став першим секретарем міського комітету "компартії" так званої "ДНР".

Матюха збирав інформацію про злочини Росії. За його словами, проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я, "ДНР" і "ЛНР") координуються Кремлем через Комуністичну партію.

Матюха збирав свідчення про участь Росії і Кремля у війні на Донбасі. Він стверджує, що у Москви є план Б по Донбасу - проведення референдуму про включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії, якщо Україна не піде на політичні поступки - в реалізації мінських угод і особливого статусу Донбасу. Крім того, Москва розглядає й інший план - створення так званої "Новоросії" з військовим захопленням Харкова та Одеси.

Нагадаємо, 15 травня 2014 року у Горлівці обрали нового "народного мера" Едуарда Матюху.