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Мер Одеси про військову загрозу з Придністров'я: вона залишається, і ми до неї готуємося

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Одеса, Неділя 03 квітня 2022 10:55
Мер Одеси про військову загрозу з Придністров'я: вона залишається, і ми до неї готуємося Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Загроза російського вторгнення з Придністров'я зберігається, але одеська влада готова до рішучої відсічі. Як і Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова на телемарафоні.

"Якщо є у них підрозділи в Придністров'ї, то, звичайно, вони рано чи пізно будуть їх використовувати. В якому напрямку, складно сказати, але загроза така є. Наші Збройні сили про це знають, вони відпрацьовують цей напрямок. Я думаю, що ми готові до таких подій і готові дати рішучу відсіч агресору. Але така загроза залишається, і ми до неї готуємося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська в Придністров'ї готуються до провокацій на кордоні, але Молдова спростувала активність контингенту в окупованому регіоні.

Крім того, Генштаб заявив, що військовослужбовців невизнаної республіки примушують до війни проти України.

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