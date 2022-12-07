Мэр Москвы заявил, что Россия "по сути" ведет войну. Но не против Украины

"Проводится специальная военная операция в Украине, по сути, там идет война, чего уж там скрывать. Но ведь мы воюем не с Украиной, за ней вся НАТО со всеми своими технологиями, информацией, специальными вооружениями, специальными технологиями", - сказал Собянин.

Кроме того, он назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с блоком НАТО, отказ от которого привел бы к гораздо худшим последствиям.

"Ситуация с мобилизацией была непростой с психологической и политической точки зрения. Ее не было со времен Великой Отечественной войны, многие политики решили пополнить свой политический капитал на этом, лили крокодиловые слезы, развернули правозащитную деятельность. Но при этом надо было понимать, что это же вынужденная мера - президент не просто так ее принял. Против нас обрушилась вся машина натовского блока, и ей нужно было противостоять", - добавил Собянин.