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Мэр Николаева призвал сделать запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС

Новина українською →
Николаев, Среда 28 июня 2023 15:40
Мэр Николаева призвал сделать запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС Фото: мэр Миколаева Александр Сенкевич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Николаева призывают сделать запас еды и воды на случай, если российские оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в комментарии местному изданию "ПН".

Он отметил, что вопрос эвакуации населения в случае теракта на ЗАЭС обсуждается на уровне государства. По его словам, направление эвакуации будет зависеть от розы ветров.

Мэр подчеркнул, что городские власти Николаева будут заниматься вывозом населения в глобальный пункт эвакуации. В случае катастрофы все действия объявят централизованно.

При этом Сенкевич призвал горожан быть готовыми и сделать запас пищи и воды на пять дней.

"Но уже сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор питания и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был", - сказал мэр.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты готовят теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Глава МВД Игорь Клименко объяснил украинцам масштабы угрозы и рассказал, как защититься в случае теракта на ЗАЭС.

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Николаев Запорожская АЭС
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