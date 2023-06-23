В Украине развернули штабы и проведут учения на случай теракта на ЗАЭС

Правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий, если российские захватчики устроят теракт на оккупированной Запорожской АЭС. В Украине уже развернули штабы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"В первую очередь людям необходимо сохранять спокойствие. Он основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации из ЗАЭС", - сказал он.

По его словам, МВД сегодня развернуло работу соответствующих штабов. Там будут присутствовать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики. Клименко отметил, что важно донести до граждан правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.

Министр подчеркнул, что в случае теракта самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким.

"Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться примерно 1 сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", - подчеркнул он.

За это время, если не будет эвакуационных мер, каждый гражданин должен закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели. Также необходимо уплотнить все отверстия в домах, смоченной тканью или скотчем.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы. Для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - заявил министр.

Клименко отметил, что все граждане, которые захотят уехать с территории поражения, будут обеспечены соответствующим транспортом.

"У атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на данный момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег - это примерно полмиллиона населения", - отметил глава МВД.

Как защититься в случае теракта на ЗАЭС

Клименко объяснил, что радиация - по большому счету пыль. Защититься от нее на улице можно благодаря обычному респиратору или маске, используемой во время COVID-19.

"Это все, что необходимо знать. И, конечно, смотреть за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в случае катастрофы на ЗАЭС нужно закрыться в помещении, а о возможности перемещения в укрытие специалисты будут сообщать дополнительно.

"Первое - надо закупориться дома на сутки. То есть до тех пор, как местные органы власти, гражданской защиты предоставят соответствующие распоряжения по перемещению в тот или иной район, или по другой территории. То есть мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток", - сказал Клименко.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты готовят теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Также ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Детальнее о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.

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