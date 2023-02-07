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Мэр Мелитополя объяснил, как оккупанты спровоцировали повышение цен на продукты и лекарства

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Запорожская область, Вторник 07 февраля 2023 15:43
Мэр Мелитополя объяснил, как оккупанты спровоцировали повышение цен на продукты и лекарства Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Запорожской области продолжают загонять пожилых людей за черту бедности и повышают цены на продукты и лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его словам, оккупанты отобрали почти все возможности пользоваться выплатами от Украины. Они закрыли все украинские банки и запретили гривну.

"Чтобы хоть как-то удержать людей, бросают им кости: вместо пенсий выдают по 10 тысяч рублей "пенсионных выплат", но иногда с задержкой на месяцы. При этом спровоцировали повышение цен на продукты и лекарства в несколько раз", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что россияне завозят на оккупированные территории свеженапечатанные рубли. Мэр Мелитополя допускает, что берут их не из бюджета РФ, а из подвальных станков.

"Тем самым они провоцируют очередное повышение цен", - добавил Федоров.

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

Российские власти свозят на временно оккупированные территории Запорожской области гастарбайтеров. Они устраивают пьяные драки и грабят.

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