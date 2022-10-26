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Мэр Мелитополя объяснил, почему россияне не выпускают людей из оккупации: дальше будет сложнее

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне не выпускают людей с оккупированных территорий юга Украины. Оккупанты намеренно удерживают украинцев, поскольку потом уехать будет сложнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, вчера оккупанты выпустили из Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей всего 94 человека, среди них 33 жителя Мелитополя и района. Они направились эвакуационным маршрутом в Запорожье.

При этом эвакуация с каждым днем усложняется из-за погодных условий. Грунтовую дорогу в "серой" зоне вблизи поселка Каменское, следующего населенного пункта после российского блокпоста в Васильевке, размывают дожди.

"Если не выпустить людей сейчас, дальше им будет уехать гораздо сложнее. Рашисты это понимают, однако продолжают выпускать десятки вместо тысяч", - отметил Федоров.

Напомним, недавно оккупанты принудительно мобилизовали на войну против Украины 3 тысячи жителей Мелитополя.

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Мелитопольэвакуация