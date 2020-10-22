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Мер Маріуполя заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заразився коронавірусом. Він пішов на самоізоляцію.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.

За його словами, він відчуває себе добре, у нього немає симптомів коронавіруса.

"Для дотримання всіх заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн. Упевнений, незабаром отримаю два негативних тестів на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя", - заявив мер.

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Бойченко додав, що всі міські служби працюють у штатному режимі, і він тримає ситуацію під контролем.

Крім того, заступники міського голови, які контактували з ним, також здали тести. На цей час троє отримали негативні результати.

Нагадаємо, раніше у мера Умані Олександра Цебрія підтвердили захворювання COVID-19.

Крім того, коронавірус підтвердили у глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Також повідомлялося про виявлене COVID-19 у народних депутатів Нестора Шуфрича і Ігоря Палиці.

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