Мэр Львова назвал количество переселенцев в городе

На сегодняшний день во Львове живут 150 тысяч украинцев из других регионов Украины. Из них более 100 тысяч официально зарегистрированы как ВПЛ.

"Через Львов прошло более 5 миллионов наших украинцев. У нас было около 300 международных журналистов и они никак не могли понять, как город функционирует, потому что, будь ситуация в одной из европейских столиц, это был бы коллапс", - сказал Садовый. .

После деоккупации Херсона, говорит Садовый, многие переселенцы решили вернуться домой.

"Вы знаете, украинцы - это уникальные люди. Даже, говоря о переселенцах, у нас их проживает 150 тысяч во Львове, 107 официально, а 43 тысячи без регистрации. Когда произошла деоккупация Херсонского региона, у нас многие решили возвращаться обратно в Херсон. Мы спрашиваем - а есть вода, есть свет? Говорят – нет, нет, но мы едем домой, потому что это все нужно восстанавливать", - рассказал мэр Львова.