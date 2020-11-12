Мэр Кропивницкого заразился коронавирусом

Фото: Андрей Райкович (facebook.com andriy raykovich)

У городского главы Кропивницкого Андрея Райковича выявили коронавирус. Его госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы.

Об этом Андрей Райкович сообщил на своей странице в Facebook.

"Должен сообщить, что пишу с 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал он.

Райкович также призвал граждан придерживаться всех противоэпидемических мер.

"Призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без лишней надобности не выходите из дома", - добавил мэр.

Напомним, 10 ноября мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сдал положительный тест на коронавирус.

Кроме того, в понедельник стало известно о заражении коронавирусом президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также РБК-Украина сообщало, что мэр Николаева Александр Сєнкевич заболел COVID-19.