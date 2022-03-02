Мер Херсона закликав створити зелений коридор: допоможіть врятувати мешканців

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Він закликав негайно створити зелений коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міста в Facebook .

"Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине! Я розраховую на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й зі світовими політиками. Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!"- написав мер.

Нагадаємо, Херсон наразі підконтрольний Україні, проте місто постійно обстрілюють. Через ворожі атаки в деяких районах немає води, газу та світла. Детальніше про ситуацію в Херсоні можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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