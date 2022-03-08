Мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто

"Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це", - розповів Терехов.

Мер також додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом - там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.

Зазначимо, що очільники міст і селищ України почали отримувати повідомлення з попередженням "не доводити до гуманітарної катастрофи, і не дозволяти націоналістам "прикриватися".

Зокрема, такі повідомлення отримав Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

"Я онук тих, кого росіяни вбивали голодом в 32-му, я онук тих пережив другу світову, я звичайний українець, який робить свою роботу. Нас мільйони, нескорених", - написав він.

Ось таке повідомлення отримав Семенуха:

Фото: facebook.com/SemenukhaRoman