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Мэр Днепра получил награду от Конгресса США: за развитие украино-американо-корейской дружбы

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов получил благодарность от Палаты представителей Конгресса США, подписанную конгрессвумен-республиканкой Мишель Стил. Это отличие за развитие фактически трехсторонних отношений с Америкой и Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Это отличие от Конгресса США имеет особое значение. И не только для меня. Для всего Города. От конгрессвумен-республиканки Мишель Стил. Потому, несмотря на разносторонние дискуссии в Соединенных Штатах, Украина имеет двухпартийную поддержку. Такую, где члены Конгресса могут рассмотреть даже работу мэров украинских городов", - отметил Филатов, добавив, что сейчас Днепр активно работает над тем, чтобы максимально развить потенциал дружбы с Кореей.

"Потому что это страна гостеприимных людей - с открытыми душой и сердцем. Которых я очень люблю и уважаю. Это ценная дружба, ради которой нужно последовательно работать. И делать это искренне", - добавил он.

Мэр Филатов также поблагодарил американский и корейский народ за поддержку Украины и анонсировал, что вскоре стоит ждать для города хороших новостей.

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Борис ФилатовСоединенные Штаты Америки