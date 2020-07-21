Мер Чернівців назвав своє відсторонення від посади "політичною справою"

Фото: Олексій Каспрук (facebook.com)

На його думку, тільки чернівчани, які напряму обрали міського голову, повинні мати право його знімати

Мер Чернівців вважає рішення Верховного суду щодо скасування його поновлення на посаді - політичним рішення напередодні місцевих виборів й наступом влади на місцеве самоврядування в цілому.

Про це Олексій Каспрук заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"За кілька місяців до виборів Верховний Суд ухвалив рішення повернути цю справу на новий розгляд. Підкреслюю, він не задовольнив скаргу моїх опонентів, які вимагали визнати законним рішення про дострокове припинення повноважень мера. Суд направив справу на повторний розгляд. Дуже хочеться побачити обґрунтування", - говорить Каспрук.

На його думку, тільки чернівчани, які напряму обрали міського голову, повинні мати право його знімати чи на чергових виборах, чи через інструмент місцевого референдуму. "Але це точно не мають робити депутати, які представляють різні політичні сили", - додає міський голова.

Він також висловив переконання, що його опоненти будуть намагатись максимально затягнути справу, аби він не повернувся до виконання своїх повноважень до виборів.

"Після вступу у "Пропозицію" мене вже сприймають не тільки як мера, який заважає місцевим ставленикам олігархів дерибанити ресурси громади, а й як частину спільноти, що здатна одержати підтримку людей не тільки на місцевих виборах, а й на загальнонаціональному рівні. Для центральної влади це вже серйозна конкуренція. І такі проблеми не лише у мене, тиск іде на місцеве самоврядування по всій країні, на тих його представників, які створюють конкуренцію "слугам народу" на місцевих виборах. Використання у цій ситуації судів - це нечесна боротьба, але, на жаль, звична для України практика", - додає Каспрук.

Нагадаємо, 17 липня Касаційний адміністративний суд скасував рішення двох судових інстанцій, якими Олексія Каспрука відновили на посаді мера Чернівців. Цю справу відправили на повторний розгляд у суд першої інстанції.

Зазначимо, що 26 липня 2018 року Чернівецька міськрада достроково припинила повноваження Олексія Каспрука.

Протягом наступних дев'яти місяців повноваження мера виконував секретар міськради Василь Продан.

У квітні 2019 року Чернівецький окружний адмінсуд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука, після чого він був відновлений на посаді. Апеляційний суд підтвердив відновлення на посаді міського голови Олексія Каспрука.

Повторно Каспрук був обраний мером Чернівців 25 травня 2014 року.