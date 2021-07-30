Мер Чернігова і його політсила підуть на вибори до Ради від партії Кличка

Документ передбачає напрацювання спільної позиції щодо відповідей на ключові виклики та захисту базових цінностей українського суспільства. Також передбачена спільна діяльність, в тому числі - через партійні організації та представників в органах місцевого самоврядування.

"Зазначені в меморандумі цілі сторони домовилися досягти, зокрема, через їх спільну участь у загальнонаціональних виборах на базі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", - йдеться у меморандумі.

Під час підписання меморандуму Віталій Кличко зазначив, що співпраця спрямована на вирішення проблем, які найбільше турбують людей.

"Сьогодні людей турбують бідність, коронавірус, несправедливі тарифи, захмарні ціни, війна. Чи може Чернігів чи Київ впоратися з такими викликами самотужки? Навряд. Саме тому ми консолідуємося. Саме тому ми з вами сьогодні тут. Разом. Саме тому наш форум сьогодні називається Форум Єдності", - наголосив лідер "УДАРу".

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко зазначив, що об’єднання політсил - це продовження співпраці з Віталієм Кличком.

"Ми спільно працювали багато років у місцевому самоврядуванні. Кличко - з 2014 року міський голова столиці та добре знає всі проблеми та виклики, які стоять перед українськими містами та не вирішуються десятиріччями. І Кличко - людина, яку знають як в усіх куточках України так і в усьому світі. Віталій Кличко для нас зрозумілий, прогнозований та адекватний партнер. Як і його партія "Удар". Політична партія "Рідний дім" протягує свою руку підтримки політичній партії "Удар", щоби продовжувати разом наші добрі справи в ім’я відродження України», - заявив Атрошенко.

Лідер "УДАРу" також подякував представникам місцевого самоврядування Чернігівщини, які взяли участь у форумі, та висловив їм підтримку.

Крім меморандуму, лідери партій також підписали боксерські рукавички на знак подальшої співпраці.

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко є одним з лідерів за рівнем підтримки серед мерів країни. На місцевих виборах 2020 року він виграв у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців.

Віталій Кличко також виграв вибори мера Києва у першому турі, отримавши 50,5% голосів виборців і зберігає за собою цей рівень підтримки за даними останніх опитувань.