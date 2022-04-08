Мер Бучі розповів про руйнування: ворог свідомо здійснював ці обстріли

У місті Буча (Київська область) після російської окупації пошкоджена критична інфраструктура. Крім того, зруйнована частина житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера міста Анатолія Федорука виданню "Голос Америки" .

За його словами, першою була виведена з ладу тягова підстанція, яка, живила залізницю і місто. Потім окупанти знищили станції, що забезпечували зв'язок. Також російські війська пошкодили резервуари чистої води. Під час окупації комунальники намагалися їх ремонтувати, щоб мінімально забезпечити Бучу водою.

"Всі, практично, станції, які забезпечували зв'язок, були відразу знищені - тобто, ворог свідомо виробляв ці обстріли. Практично ми залишалися без зв'язку, без світла, без води в цих умовах", - підкреслив мер.

Федорук зазначив, що окупанти навмисне обстрілювали будівлі, парк та інші об'єкти. За його словами, постраждали як багатоповерхові, так і приватні будинки.

"У багатоквартирному житловому комплексі близько 20% повністю підлягає демонтажу. У приватному секторі це десь 150-160 житлових будинків, які згоріли. Я зараз не рахую пошкоджень від мін, осколків, вибиті вікна, двері", - заявив міський голова.

Він додав, що критична інфраструктура в місті буде відновлена приблизно через півтора тижня.

"Враховуючи вже ту кількість задіяних служб, підрозділів і для розмінування, і для того, щоб забезпечити життєдіяльність і функціонування міста, думаю, тижні півтора нам буде достатньо, щоб відновити життєдіяльність міста. Хоча обсяг колосальний. Поки ми тільки підраховуємо обсяги втрат, які отримала Буча. Про якусь фінальну цифру мова поки не йде. Це колосальні кошти. Але ми обов'язково все відбудуємо", - додав Федорук.