RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Бучі закликав депутатів та комунальників повернутися в місто

Фото: мер Бучі Анатолій Федорук (bucha info)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Бучі Анатолій Федорук просить депутатів та співробітників комунальних підприємств повернутися до міста. Вже з наступного понеділка маж повноцінно запрацювати представницький орган міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Федорука в Facebook.

"Шановні бучанці! Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу", - закликав мер.

Він наголосив, що також громаді потрібні соціальні працівники, щоб налагодити гуманітарну роботу.

"Потрібні медики. Прошу Антон Довгопол, який до останнього мужньо підтримував заклад, відновити роботу центральної лікарні", - сказав Федорук.

Мер також підкреслив, що наразі немає електрики, газу та зв‘язку, тому місту також потрібні такі фахівці.

"Якщо ж війна змусила вас виїхати за кордон, прошу допомагати Бучі дистанційно. Тут бракує рук і ресурсу. Участь кожного важлива. Долучайтеся!" - додав Федорук.

Нагадаємо, українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

При цьому в Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаВійна Росії проти України