Мер Бучі закликав депутатів та комунальників повернутися в місто

"Шановні бучанці! Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу", - закликав мер.

Він наголосив, що також громаді потрібні соціальні працівники, щоб налагодити гуманітарну роботу.

"Потрібні медики. Прошу Антон Довгопол, який до останнього мужньо підтримував заклад, відновити роботу центральної лікарні", - сказав Федорук.

Мер також підкреслив, що наразі немає електрики, газу та зв‘язку, тому місту також потрібні такі фахівці.

"Якщо ж війна змусила вас виїхати за кордон, прошу допомагати Бучі дистанційно. Тут бракує рук і ресурсу. Участь кожного важлива. Долучайтеся!" - додав Федорук.

Нагадаємо, українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

При цьому в Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

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