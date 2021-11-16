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Мер Бердянська йде у відставку

Автор: Анастасія Рокитна

Мер Бердянська Валерій Баранов йде у відставку. Він заявив про тупикову ситуацію в роботі з міськрадою і побажав депутатам "успіхів у праці".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посадовця.

Пояснюючи прийняте рішення, Баранов поскаржився на неможливість роботи в умовах постійної протидії з боку більшості депутатів міської ради.

За його словами, він розглядав два варіанти: "загравати" з міськрадою або подати у відставку у зв'язку з неможливістю працювати в таких умовах.

"Інших варіантів не існує. У всякому разі, я їх за рік не знайшов. Затягування проблеми нікому користі не принесе, а місту - тільки шкоду. Тому з урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком (64 роки, - ред.) і особистими мотивами, я змушений подати у відставку і побажати вам успіхів у праці", - зазначив Баранов.

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Бердянськ