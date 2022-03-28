Мер Балаклії перейшов на бік окупантів. Йому загрожує довічне

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий почав співпрацювати з російськими окупантами. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", - пише Синєгубов.
За державну зраду Столбовому загрожує від 15-річного ув’язнення до позбавлення волі.
Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.