Мер Балаклії перейшов на бік окупантів. Йому загрожує довічне

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий почав співпрацювати з російськими окупантами. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", - пише Синєгубов.

За державну зраду Столбовому загрожує від 15-річного ув’язнення до позбавлення волі.