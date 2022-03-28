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Мер Балаклії перейшов на бік окупантів. Йому загрожує довічне

Фото: голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий (facebook.com/balakleyamer)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий почав співпрацювати з російськими окупантами. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", - пише Синєгубов.

За державну зраду Столбовому загрожує від 15-річного ув’язнення до позбавлення волі.

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