У мене тільки $ 100: у що їх краще інвестувати

Для тих, хто звик тримати накопичення на банальних депозитах, настали важкі часи. Інфляція в Україні після кількох років затишшя знову розганяється, чого не скажеш про ставки і прибутковості вкладів в провідних банках.

Все більше людей починають цікавитися інвестиціями і біржами, і попит народжує пропозицію: поріг входу в інвестування поступово знижується. Ще якихось пару років назад, якщо у вас було менше 5-10 тисяч доларів, ви були мало кому цікаві. Сьогодні можна стати приватним інвестором, навіть якщо у вас є всього 100 доларів! У цій статті експерти кріптобіржі Currency.com розкажуть, як з користю вкласти навіть таку маленьку суму.



1. Гра на курсах валют

Крім більш-менш прораховуваних факторів, таких як санкції або сезонна продаж валюти експортерами для сплати податків, на динаміку фіата впливає безліч куди менш очевидних речей. Та й просто настрій трейдерів теж не можна скидати з рахунків. Все це призводить до того, що прогнозувати коливання курсів майже так само важко, як і в випадку з нафтовими цінами. Але головне - яким би щасливим провидцем ви не були, все одно маржа з ​​такої невеликої суми, як 100 $, буде фактично з'їдена різницею курсів купівлі-продажу або банківською комісією.

Спробувати себе на цій ниві можна на кріптобірже Currency.com: щотижня майданчик вибирає якийсь популярний токенізірованний актив (або криптовалюта) і робить на нього нульовий спред. Тобто, торгувати обраним токенізірованним активом (або криптовалюта) в цей день можна за біржовими курсами без комісій. Справа за малим - зареєструватися на кріптобірже і стежити за її акціями. До речі, на цьому тижні на кріптобірже Currency.com ВСЕ криптовалюта (за винятком LTC / BTC) доступні з нульовим спредом - з 6 по 12 вересня при торгівлі криптовалюта (за винятком LTC / BTC) з вас не стягуватиметься спред.

2. Дорогоцінні метали

За нинішніми цінами 100 доларів - це менше 10 г золота. Правда, в сріблі вага стає вже більш солідний - більше 300 г.

Зростання ціни в даному випадку буде досить стабільним, але плавним - без стрибків і величезних темпів, як у того ж біткоіни. Таким чином, дорогоцінні метали (як, до речі, і нерухомість) - це скоріше спосіб захистити великі капітали від різкого знецінення, ніж можливість дійсно щось примножити і заробити.

Купити фізичний злиток золота можна в банку або на спеціалізованій біржі, але вивести своє майно з останньої буде важче. Якщо ви тримаєте золото на рахунку в банку, то на нього не поширюється державна система страхування вкладів у разі банкрутства. Схема з фізичним володінням дорогоцінним металом, таким чином, не дуже підходить інвесторам.

Однак кріптобіржа Сurrency.com пропонує придбати не злиток, а токен, ціна якого в реальному часі прив'язаний до ціни золота або іншого дорогоцінного металу. Продати його можна буде в будь-який момент а на кріптобірже Currency.com це можна зробити ще й за криптовалюта.

3. Фонди, акції та облігації

Облігації, пайові інвестиційні фонди, акції - це неймовірно різноманітні інвестиційні інструменти. Зараз цей ринок активно зростає: в минуле відходить складна процедура реєстрації трейдерів, а багато банків вже запустили спеціальні сервіси для мікроінвесторов.

Здавалося б, це ідеальне рішення для тих, хто шукає баланс між надійністю золота і нерухомості з одного боку і волатильністю криптовалюта і інших венчурних інвестицій з іншого. І все ж не можна забувати про дві речі.

По-перше, чим вища доходність, тим вище ризик. Для тих, хто не готовий ризикувати і здригатися, щоразу відкриваючи комп'ютер, залишаються, по суті, лише «блакитні фішки» (найбільш ліквідні компанії, список яких є на кожній біржі). Але у них і прибутковість близька до депозитної, і за $ 100 акцію купити шансів все менше.

По-друге, найчастіше цей інструмент інвестицій відрізняється крайньою негнучкістю. Ні з облігацій, ні з більшості пайових фондів, як правило, не можна вивести гроші достроково без втрат. У кращому випадку ви знайдете когось, хто готовий викупити їх у вас - і то питання, за якою ціною. Неспроста Ейнштейн говорив, що «наймогутніша сила у всесвіті - це складні відсотки». Таке вкладення буде працювати на вас, тільки якщо ви якомога довше не будете знімати не тільки основний капітал, але і дохід з нього.

Однак якщо вам хочеться подивитися, як працює інвестиція в «блакитні фішки» на короткій часовій перспективі, на кріптобірже Currency.com можна пріобрасті токенізірованние акції найбільших компаній - наприклад, Apple. Ось тільки акція гіганта з Купертіно на момент написання цієї статті коштує $155, і стартового капіталу вам не вистачить. Що ж робити? Можна використовувати левередж - позичити кошти у кріптобіржі, щоб примножити свій капітал. Для цього треба пройти повну верифікацію на Currency.com. На токенізірованную акцію Apple буде діяти левередж 20х - тобто, на $100 ваших доларів з позиковими $1900. від кріптобіржі ви зможете купити 12 токенізірованних акцій.

4. Криптовалюта

Самий маржинальний і гнучкий варіант - починати торгувати можна не те що зі ста, а з одного долара. Новини з кріпторинков надихають: після деякого спаду біткоіни знову вище $ 50 000, ефір піднявся до максимуму за три місяці, все більше шириться сфера обігу нефіатних грошей. Наприклад, недавно Twitter дозволив відправляти користувачам винагороду в біткоіни.

Так, біткоіни відлякує своєю величезною вартістю. Але, на щастя, можна купити і одну стомільйонний його частина, і одну тисячну, і одну соту - з огляду на темпи зростання цього ринку, навіть така крихітна інвестиція може принести вам дохід, якщо ви будете тримати біткоіни, скажімо, років п'ять.

Крім того, на біткоіни світ не зійшовся клином - є ще й монета Cardano, яка завдяки стрімкому зростанню обігнала інші криптовалюта і вирвалася на третє місце за ринковою капіталізацією. А коштує вона всього $2,45 за монету!

Як правило, криптовалюта відлякують тим, що ця область найновіша і маловивчена. Тому Currency.com пропонує своїм клієнтам навчальні курси з торгівлі криптовалюта і токенізірованнимі активами, а також регулярно публікує прогнози біткоіни і інших найбільших криптовалюта. З їх допомогою починаючому трейдеру або досвідченому інвестору, який хоче вперше спробувати себе в криптовалюта, буде простіше спланувати торгову стратегію.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися в якості інвестиційної ради.