Щонайменше 12 осіб загинули і п'ять поранені при затопленні метро в Китаї

Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Близько 100 тисяч людей були евакуйовані. Рясні опади звалилися на провінцію Хенань в центральному районі Китаю.
За годину в містах випали рекордні 20 сантиметрів води. Дощ залив тунелі метро і проник у вагони, де в той момент їхали люди.
Згідно з прогнозами, протягом завтрашнього дня в провінції випаде ще близько 26 сантиметрів опадів.
Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) направила інженерні війська в місто Лоян для прокладки за допомогою вибухів додаткового водовідведення від переповненого водосховища. Паводки пошкодили греблю і можуть зруйнувати її.
У повідомленні регіонального командування уточнюється, що в греблі з'явився прорив розміром близько 20 метрів, дамба отримала сильні пошкодження. У заяві також зазначено, що гребля в будь-який час може зруйнуватися.
Нагадаємо, що кількість загиблих в Європі через повені зростає з кожним днем. 20 липня повідомлялося про 200 жертв.
Раніше повідомлялося, що через повені в Європі на одному з підприємств стався розлив нафти. Там заборонили риболовлю, купання і катання на човнах.