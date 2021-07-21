RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Щонайменше 12 осіб загинули і п'ять поранені при затопленні метро в Китаї

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Близько 100 тисяч людей були евакуйовані. Рясні опади звалилися на провінцію Хенань в центральному районі Китаю.

За годину в містах випали рекордні 20 сантиметрів води. Дощ залив тунелі метро і проник у вагони, де в той момент їхали люди.

Згідно з прогнозами, протягом завтрашнього дня в провінції випаде ще близько 26 сантиметрів опадів.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) направила інженерні війська в місто Лоян для прокладки за допомогою вибухів додаткового водовідведення від переповненого водосховища. Паводки пошкодили греблю і можуть зруйнувати її.

У повідомленні регіонального командування уточнюється, що в греблі з'явився прорив розміром близько 20 метрів, дамба отримала сильні пошкодження. У заяві також зазначено, що гребля в будь-який час може зруйнуватися.

Нагадаємо, що кількість загиблих в Європі через повені зростає з кожним днем. 20 липня повідомлялося про 200 жертв.

Раніше повідомлялося, що через повені в Європі на одному з підприємств стався розлив нафти. Там заборонили риболовлю, купання і катання на човнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китайповінь