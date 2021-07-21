Щонайменше 12 осіб загинули і п'ять поранені при затопленні метро в Китаї

Близько 100 тисяч людей були евакуйовані. Рясні опади звалилися на провінцію Хенань в центральному районі Китаю.

За годину в містах випали рекордні 20 сантиметрів води. Дощ залив тунелі метро і проник у вагони, де в той момент їхали люди.

Згідно з прогнозами, протягом завтрашнього дня в провінції випаде ще близько 26 сантиметрів опадів.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) направила інженерні війська в місто Лоян для прокладки за допомогою вибухів додаткового водовідведення від переповненого водосховища. Паводки пошкодили греблю і можуть зруйнувати її.

У повідомленні регіонального командування уточнюється, що в греблі з'явився прорив розміром близько 20 метрів, дамба отримала сильні пошкодження. У заяві також зазначено, що гребля в будь-який час може зруйнуватися.