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Все меньше украинских беженцев в Чехии хотят вернуться домой: опрос

Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии все больше интегрируются. За два года войны доля тех, кто хочет вернуться в Украину, постоянно уменьшается.

Какая ситуация украинских беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает с ссылкой на Европейский сайт по интеграции.

Карлов университет в Праге недавно представил результаты исследования о ситуации украинских беженцев в Чехии. Опрос проводился в сотрудничестве с неправительственной организацией "Слово 21" при поддержке УВКБ ООН в Чехии.

Исследование было посвящено трем ключевым темам: трудоустройству, знанию чешского языка и намерениям вернуться в Украину.

Отмечается, что результаты этого опроса подтверждаются выводами и других исследований. В частности, сравниваются данные, полученные исследователями PAQ Research в отчете "Интеграция украинских беженцев: 2 года спустя и перспективы на 2024+".

Оба исследования указывают на улучшение знания чешского языка среди беженцев. В частности, по результатам исследования ученых университета, лучше стали общаться на чешском языке 32% опрошенных (в 2023 году) по сравнению с 9% (в 2022 году). В исследовании PAQ Research прослеживается такая же тенденция изучения языка беженцами – с 16% до 47%.

Возросла и экономическая активность беженцев из Украины. Оба исследования показывают, что три четверти экономически активных украинцев работали во второй половине 2023 года.

Хотя большинство работают на должностях, не соответствующих их уровню квалификации, и в плохих условиях. Беженцы часто сталкиваются с нестабильными условиями труда и несправедливой практикой агентств по трудоустройству, что указывает на большое количество случаев нелегальной занятости. 

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

В то же время, доля тех, кто хочет вернуться в Украину, уменьшается. По результатам опроса исследователей из университета, за год намерение вернуться домой с 75% уменьшилось до 50% . В PAQ Research показатели снижения – с 51% до 37%, но это объясняется разными формулировками вопросов.

По результатам исследования, украинские беженцы предпочитают общение в своей общине. Планы возвращения в Украину остаются центральной темой.

Напомним, мы писали, что в Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы массово едут в три страны ЕС. Среди них Чехия, которая с сентября изменит условия помощи с проживанием.

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Чехия