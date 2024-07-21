Все меньше украинских беженцев в Чехии хотят вернуться домой: опрос

Карлов университет в Праге недавно представил результаты исследования о ситуации украинских беженцев в Чехии. Опрос проводился в сотрудничестве с неправительственной организацией "Слово 21" при поддержке УВКБ ООН в Чехии.

Исследование было посвящено трем ключевым темам: трудоустройству, знанию чешского языка и намерениям вернуться в Украину.

Отмечается, что результаты этого опроса подтверждаются выводами и других исследований. В частности, сравниваются данные, полученные исследователями PAQ Research в отчете "Интеграция украинских беженцев: 2 года спустя и перспективы на 2024+".

Оба исследования указывают на улучшение знания чешского языка среди беженцев. В частности, по результатам исследования ученых университета, лучше стали общаться на чешском языке 32% опрошенных (в 2023 году) по сравнению с 9% (в 2022 году). В исследовании PAQ Research прослеживается такая же тенденция изучения языка беженцами – с 16% до 47%.

Возросла и экономическая активность беженцев из Украины. Оба исследования показывают, что три четверти экономически активных украинцев работали во второй половине 2023 года.

Хотя большинство работают на должностях, не соответствующих их уровню квалификации, и в плохих условиях. Беженцы часто сталкиваются с нестабильными условиями труда и несправедливой практикой агентств по трудоустройству, что указывает на большое количество случаев нелегальной занятости.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

В то же время, доля тех, кто хочет вернуться в Украину, уменьшается. По результатам опроса исследователей из университета, за год намерение вернуться домой с 75% уменьшилось до 50% . В PAQ Research показатели снижения – с 51% до 37%, но это объясняется разными формулировками вопросов.

По результатам исследования, украинские беженцы предпочитают общение в своей общине. Планы возвращения в Украину остаются центральной темой.