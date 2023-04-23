Меньше сахара и соли, а больше фруктов и сложных углеводов: 12 шагов к здоровому питанию

Питание влияет на весь наш организм, причем разные продукты имеют разное влияние. Здоровое питание поможет уберечься от многих неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, которые являются первой причиной смертности в Украине и мире.

Так, сейчас люди употребляют больше калорийной пищи, жиров, сахара и соли, а вот фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов едят недостаточно.

Отмечается, что хотя рацион каждого человека может отличаться в зависимости от его индивидуальных потребностей, стиля жизни, уровня физической активности, однако основы здорового питания достаточно простые и одинаковые для всех: