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Меньше сахара и соли, а больше фруктов и сложных углеводов: 12 шагов к здоровому питанию

Фото: украинцам посоветовали 12 шагов к здоровому питанию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Полезная еда помогает лучше мыслить и запоминать, дает силы и даже влияет на настроение. Украинцам рассказали 12 простых правил здорового питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" в Facebook.

Питание влияет на весь наш организм, причем разные продукты имеют разное влияние. Здоровое питание поможет уберечься от многих неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, которые являются первой причиной смертности в Украине и мире.

Так, сейчас люди употребляют больше калорийной пищи, жиров, сахара и соли, а вот фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов едят недостаточно.

Отмечается, что хотя рацион каждого человека может отличаться в зависимости от его индивидуальных потребностей, стиля жизни, уровня физической активности, однако основы здорового питания достаточно простые и одинаковые для всех:

  1. Следует есть питательную и разнообразную пищу. Предпочитать продукты растительного происхождения.
  2. Есть сложные углеводы (цельнозерновые, крупы) несколько раз в день.
  3. Есть не менее 400 г фруктов и овощей в день. Выбирать преимущественно свежие, сезонные и местные.
  4. Поддерживать массу тела в пределах индекса массы тела (отношение массы тела в килограммах к росту в квадратных метрах) 18,5-25 благодаря ежедневной физической активности.
  5. Контролировать употребление жиров. Жиры должны составлять менее 30% дневного рациона. Заменять насыщенные жиры ненасыщенными.
  6. Заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, мясо птицы и нежирное мясо.
  7. Употреблять молоко и молочные продукты (кефир, йогурт, сыры) с низким содержанием жира.
  8. Выбирать продукты с низким содержанием сахара. Ограничивать употребление сладких напитков и сладостей.
  9. Употреблять меньше соли. Общее количество соли в день не должно превышать одной чайной ложки (5 г).
  10. Нормы употребления алкоголя не установлены, ведь идеальным для здоровья вообще не употреблять. Итак, чем меньше - тем лучше.
  11. Готовить еду безопасно. Запекать, проваривать, готовить на пару еду для того, чтобы снизить содержание жиров.
  12. Поддерживать исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 2 лет - сочетать с правильным дополнительным питанием. Это снизит риски ожирения и развития неинфекционных заболеваний у ребенка в будущем.

РБК-Украина писала о пяти лучших пищевых привычках, которые замедляют старение после 50 лет.

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