Меньше сахара и соли, а больше фруктов и сложных углеводов: 12 шагов к здоровому питанию

Питание влияет на весь наш организм, причем разные продукты имеют разное влияние. Здоровое питание поможет уберечься от многих неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, которые являются первой причиной смертности в Украине и мире.
Так, сейчас люди употребляют больше калорийной пищи, жиров, сахара и соли, а вот фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов едят недостаточно.
Отмечается, что хотя рацион каждого человека может отличаться в зависимости от его индивидуальных потребностей, стиля жизни, уровня физической активности, однако основы здорового питания достаточно простые и одинаковые для всех:
- Следует есть питательную и разнообразную пищу. Предпочитать продукты растительного происхождения.
- Есть сложные углеводы (цельнозерновые, крупы) несколько раз в день.
- Есть не менее 400 г фруктов и овощей в день. Выбирать преимущественно свежие, сезонные и местные.
- Поддерживать массу тела в пределах индекса массы тела (отношение массы тела в килограммах к росту в квадратных метрах) 18,5-25 благодаря ежедневной физической активности.
- Контролировать употребление жиров. Жиры должны составлять менее 30% дневного рациона. Заменять насыщенные жиры ненасыщенными.
- Заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, мясо птицы и нежирное мясо.
- Употреблять молоко и молочные продукты (кефир, йогурт, сыры) с низким содержанием жира.
- Выбирать продукты с низким содержанием сахара. Ограничивать употребление сладких напитков и сладостей.
- Употреблять меньше соли. Общее количество соли в день не должно превышать одной чайной ложки (5 г).
- Нормы употребления алкоголя не установлены, ведь идеальным для здоровья вообще не употреблять. Итак, чем меньше - тем лучше.
- Готовить еду безопасно. Запекать, проваривать, готовить на пару еду для того, чтобы снизить содержание жиров.
- Поддерживать исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 2 лет - сочетать с правильным дополнительным питанием. Это снизит риски ожирения и развития неинфекционных заболеваний у ребенка в будущем.