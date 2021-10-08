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Менше теорії: Україна переходить на європейську модель автошкіл

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:32
Менше теорії: Україна переходить на європейську модель автошкіл Фото: водійські права (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна найближчим часом перейде на європейську модель роботи автошкіл. Зокрема, на вони зможуть скоротити час підготовки майбутніх водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, адаптація стандартів до європейських реалізується в рамках курсу України на вступ до ЄС. Цього тижня Кабінет міністрів вже прийняв постанову, якою вносяться зміни до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв

Таким чином, оптимізовано мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водія, але при цьому самі автошколи не обмежені в можливості додаткових занять. Наприклад, за категорією "В" скорочено час теоретичної підготовки з 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінено - 40 годин.

Крім того, оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, додано навчальний розділ "Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)", також запроваджено теми, що стосуються електромобілів.

"Майбутні водії спочатку будуть проходити весь курс теорії в автошколі, здавати іспит, і тільки після успішного його складання зможуть приступити до практики", - додав Драп'ятий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і ОАЕ взаємно визнали водійські права.

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