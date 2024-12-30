Меньше оптимизма: опрос Gallup показал, каким украинцы видят 2025 год

Сейчас 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же, 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025 года. В прошлом году 51% имели положительные ожидания, а 17% - отрицательные.

На глобальном уровне Украина занимает 15-е место среди стран с наиболее позитивными ожиданиями от 2025 года. По Индексу общей надежды Украина занимает 19-е место.

По сравнению с другими странами Восточной Европы, Украина занимает первое место в рейтинге по Индексу на уровне 17%, тогда как другие страны региона имеют отрицательные значения этого индекса: -14% в Польше, -15% в Болгарии, -21% в Сербии и -38% в Боснии и Герцеговине.

Подавляющее большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономических трудностей ожидают 63%, экономического процветания - только 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не изменится, еще 5% - затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% - ожидали трудностей, а 29% не ожидали никаких изменений.

Украина занимает 32 место по Индексу ожиданий экономического процветания, входя в тройку стран с наименьшими показателями.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это основанное исследование в 1977 году, проводится ежегодно во многих странах мира. В этом году проект проводился в 35 странах мира.

Всего было опрошено 35 882 человек во всем мире в 2024 году. В каждой стране в течение октября-декабря 2024 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000 человек. В Украине опрос проводила Группа "Рейтинг" 2-5 декабря 2024 года.