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Меньше аплодисментов - больше поставок. Боррель призвал устранить дефицит боеприпасов Украины

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина столкнулась с некоторым дефицитом боеприпасов. Международным партнерам следует устранить его в течение недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что война России против Украины является вызовом и экзистенциальной угрозой для европейской безопасности.

"Президент Зеленский и другие украинцы получили много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Меньше аплодисментов - больше поставок вооружений", - сказал Боррель.

Он призвал международных союзников ускорить военную поддержку Украины.

"Мы знаем, для того, чтобы победить в маневренной войне необходимы боевые танки. Невозможно победить без такой бронетехники. Сейчас возник дефицит боеприпасов, его нужно устранить быстро, в течение недель", - сказал глава европейской дипломатии.

По его словами, это невозможно устранить дефицит на основе совместных закупок, союзники должны оперативно передать Украины боеприпасы из своих запасов.

Как сообщалось ранее, министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Украина может испытывать дефицит боеприпасов, но это лишь вопрос времени, поскольку у партнеров нет стратегических проблем с обеспечения военных усилий ВСУ.

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