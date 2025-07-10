"Меньше денег и без медицины": Германия урезает выплаты для новоприбывших украинцев

Новоприбывшие украинские беженцы в Германии могут потерять часть социальных выплат и доступ к медицинскому страхованию. Это касается тех, кто прибыл после 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Что изменится

Вместо 563 евро, которые получают безработные граждане Германии и беженцы, украинцам планируют выплачивать 441 евро - это минимальный уровень помощи, как для всех просителей убежища. Также новоприбывшие потеряют медицинское страхование, которое сейчас предоставляется наравне с немцами.

Эти изменения подтвердили в Федеральном министерстве труда и социальной политики Германии. Однако для их введения еще нужно принять соответствующие законодательные акты, что может занять месяцы.

Почему это важно

Это первая попытка правительства Германии разделить украинских беженцев на две категории: тех, кто прибыл до 1 апреля 2025 года - для них останутся полные социальные гарантии, и тех, кто приедет после - им уменьшат помощь.

Цель - уменьшить расходы федерального бюджета и снизить поток новоприбывших. Впрочем, в местных общинах опасаются, что финансовая нагрузка и бюрократия лягут именно на них.

"Реализация изменений задним числом потребует значительных процедурных изменений и увеличит административную нагрузку", - заявили в Немецком союзе городов и общин.

Какие могут быть проблемы

Юридические иски. Общины опасаются судебных исков от украинцев из-за отмены выплат.

Жилье. Украинцы, которые самостоятельно арендовали жилье, могут потерять дотации и оказаться в приютах.

Медицина. Новоприбывшие потеряют доступ к страховой медицине.

Задержки с выплатами. Из-за "подвешенной" ситуации могут затягивать с принятием решений о помощи.

Юрист Томас Франц успокаивает: возвращать уже полученные выплаты, вероятно, не придется. Если решение о выплатах уже принято на год, его не отменят - действует принцип "доверия к государству".

Реакция политиков

В правящей коалиции ситуацию не комментируют. Зато оппозиционная фракция Зеленых раскритиковала идею.

"Это создаст хаос, повлечет бюрократию и озадачит как беженцев, так и сотрудников служб", - заявил депутат Тимон Дзениус.

В Баварии поддерживают изменения, считая дату 1 апреля "подходящим шагом", который должен остановить наплыв беженцев до вступления в силу новых правил.

Пока законопроекты еще не поданы в Бундестаг. Когда изменения вступят в силу неизвестно. Но правительство обещает сделать это "как можно быстрее".