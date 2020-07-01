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Меньше 700: в Украине сокращается число новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 09:06
Меньше 700: в Украине сокращается число новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За минувшие сутки выздоровели почти в 5 раз больше человек, чем вчера

По состоянию на утро 1 июля в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились еще 664 человека. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 433 человека, что почти в 5 раз больше, чем вчера. Всего с начала эпидемии заразились 44 998 человек.

Меньше 700: в Украине сокращается число новых случаев коронавируса

Также за минувшие сутки умерли 14 человек, а общее количество смертельных случаев составляет 1173.

Напомним, вчера сообщалось о 706 новых случаях коронавируса. Отметим, последние дни в стране фиксируют значительное уменьшение заражений по сравнению с прошлой неделей, когда антирекорды фиксировали чуть ли не каждый день.

Отметим, президент Владимир Зеленский, говоря о вспышке COVID-19 в Украине, заявил, что медицина должна быть готова ко всему.

Вместе с тем, Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин.

Добавим, эпидемическая ситуация в 13 областях Украины и Киеве не позволяет им ослаблять карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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