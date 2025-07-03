С менеджером, которая внесла залог за Чернышева, прекращено сотрудничество, - DIM
Руководство компании Development Investment Management (DIM) не было проинформировано о намерениях сотрудницы, которая внесла часть залога за вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышева. Сейчас с менеджером прекращено сотрудничество, в отношении нее начато служебное расследование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании DIM.
Так, DIM на запрос журналистов официально заявляет, что не имеет никакого отношения к ситуации, связанной с внесением залога в размере 44 млн гривен за Алексея Чернышева.
"Это действие является личным решением Дарьи Беде, которая на момент внесения залога предоставляла услуги по организации деятельности маркетинга и продвижения DIM. DIM не было известно о намерениях Дарьи и в отношении нее проводится служебное расследование. Сейчас с Дарьей Бедей прекращено сотрудничество", - говорится в заявлении.
Компания отмечает, что ведет открытую и прозрачную деятельность, придерживается высоких этических стандартов в своей работе и публичной позиции и оставляет за собой право принять дальнейшие кадровые и юридические решения в зависимости от развития ситуации.
Напомним, вчера проект "Схемы" Радио Свобода обнародовал список компаний и лиц, которые внесли залог в размере 120 млн гривен за вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышева.
Среди них 44 млн грн внесла директор по маркетингу группы компаний DIM Дарья Бедя. Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
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