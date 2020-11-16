В Меморіальному центрі "Бабин Яр" встановили місця розстрілів більше 33 тисяч євреїв у Києві в 1941

Фото: карта розстрілів євреїв у Києві (babynyar.org)

Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві наприкінці вересня 1941 року. Дослідження тривало півтора року. У роботі була використана унікальна технологія просторового 3D-моделювання.

Про це повідомляє прес-служба центру.

За висновками вчених, першим місцем масових розстрілів був протитанковий рів, що знаходився на перетині сучасних вулиць Олени Теліги і Дорогожицької. Саме тут 27-28 вересня 1941 року відбулися розстріли в’язнів "єврейського відділення" транзитного табору військовополонених, розташованого на Керосинній вулиці (нині - вул. Шолуденка).

Основним же місцем розстрілу 33771 єврея 29-30 вересня 1941 року став великий західний відріг Бабиного Яру, а також, цілком імовірно, що розстріли відбувалися і на дні основного русла Бабиного Яру, неподалік стику із західним відрогом.

У дослідженнях взяли участь історичний консультант Меморіального центру, колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона Мартін Дін (США), український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Олександр Круглов і спеціалісти Центру просторових технологій під керівництвом Максима Рохманійко, які методом комп’ютерного 3D-моделювання реконструювали ландшафт урочища станом на 1940-і роки.

"Ми провели справді новаторську дослідницьку роботу. Зібравши матеріали аерофотозйомки, світлини, карти, проаналізувавши десятки свідчень очевидців, зібравши по клаптиках факти, ми змогли відтворити точну послідовність трагічних подій кінця вересня 1941-го року в Яру та ідентифікувати місця розстрілів", - розповів Мартін Дін.

Висновки фахівців Меморіального центру також враховували попередні дослідження, зокрема проведені вченим Львом Дроб'язко (1937-2017).

"Колишні в'язні Сирецького концтабору стверджували, що в 1943 р. спалювали трупи в тій частині Бабиного Яру, що навпроти головних воріт концтабору. Отже, якщо правильно встановити його розташування, то можна встановити ділянку Яру, де розстрілювали євреїв в останні дні вересня 1941 р. Максимально точно визначити місцезнаходження Сирецького концтабору допомагає німецька аерофотозйомка Києва від 26 вересня 1943 року. Нині це місце розташоване північніше сучасної вулиці Щусєва", - зазначив Олександр Круглов.

Однією з найсерйозніших проблем відтворення історичних подій у Бабиному Яру є те, що від часів Другої світової війни ландшафт урочища зазнав кардинальних змін.

Архітектори Центру просторових технологій реконструювали природний ландшафт Бабиного Яру часів окупації методом комп’ютерного 3D-моделювання.

Для створення цифрової 3D моделі вони використовували комбінацію різних матеріалів - топографічних зйомок 1924, 1953, 1968 та 2008 років, аерофотозйомки 1939 та 1943 років, супутникових знімків та фотографій місцевості, зроблених у різні періоди на території Бабиного Яру, починаючи з 1930 року.

Архітектори співставляли просторові елементи з карт та аерофотозйомки з реальними об’єктами – деревами, електричними стовпами, будинками, схилами яру, які були зафіксовані на фото. Також бралося до уваги положення сонця на небосхилі.

"Ключовим документальним свідченням для нас стали кадри німецького військового фотографа Йоганнеса Геле, відзняті у Бабиному Яру на початку жовтня 1941 року. Ми проаналізували ключові точки на цих фотографіях - топографію, елементи рельєфу, споруди і відтворили їх на тривимірній моделі. Це дозволило поступово локалізувати вже багато фотографій і відео, зроблених в інших місцях", - розповів директор Центра просторових технологій Максим Рохманійко.

Завдяки комплексній роботі істориків і архітекторів-дослідників вдалося візуалізувати місця розстрілів у великому західному відрозі, а також сусідній піщаний кар’єр, де в євреїв відбирали речі та примушували їх роздягатися

Реконструйовану 3D-модель Бабиного Яру 1941 року вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.

Результати досліджень були представлені на засіданні Наукової ради Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр". Також на сайті Меморіального центру в розділі "Енциклопедія" опубліковані статті Мартіна Діна і Олександра Круглова, а також Методологія Центру просторових технологій, за якої створювалася 3D-модель Бабиного Яру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" зведе меморіальну синагогу в наступному році.