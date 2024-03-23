Меморандум с МВФ предполагает постепенный рост тарифов на коммуналку для населения

"В целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов", - говорится в документе.

Как отмечается в Меморандуме, стабилизация системы "в конечном итоге потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат (особенно после того, как война закончится), с одновременным выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств".

Отмена с 29 декабря 2023 года моратория на отключение потребителей-должников будет способствовать повышению платежной дисциплины, говорится в документе.

Программ реформ

Как только война закончится, программа реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, отмечают власти Украины.

Согласно документу, Кабинет министров примет "Дорожную карту" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с четким планом реализации на период после военного положения.

Кроме того, компании теплокоммунэнерго накопили значительную задолженность перед "Нафтогазом" до и после начала войны, которая является результатом накопившейся разницы в тарифах и последствий войны.

В связи с этим будет установлен объем просроченной задолженности и финансовое состояние посредством анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой (структурный маяк, конец июня 2024 года). Это поможет прояснить размер задолженности и финансовое положение предприятий теплокоммунэнерго, включая причины накопления задолженности, в преддверии отопительного сезона 2024/25 года.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Тарифы на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.