Мэлони разгневалась на Рютте из-за его "путаницы" о вкладе Италии в войну в Иране

Отвечая на разочарование президента США Дональда Трампа относительно того, вносят ли европейские члены НАТО свой вклад, Рютте заявил Fox News в среду, что Рим сыграл ключевую роль в войне с Ираном.

Как сказал тогда генсек Альянса, Италия разрешила 500 американским военным самолетам использовать собственные авиабазы, с чем Мэлони категорически не согласилась.

Это интервью вызвало политическую бурю для Мелон и еще и потому, поскольку ее оппоненты обвинили ее в том, что она ввела общественность в заблуждение. Ведь политик настаивала, что оставалась в стороне от американо-израильской кампании против Ирана . Рим будто бы разрешал только логистические и технические операции на американских базах в Италии.

В четверг Мэлони отрицала слова Рютте , заявив, что он ошибочно намекал, что рейсы из Италии использовались для прямых атак на Иран , стремясь убедить Вашингтон, что НАТО играет значительную роль.

"В своем - назовем его восторженном - рассказы генеральный секретарь смешал вместе вещи, которые на самом деле достаточно сильно отличаются друг от друга, путая типы разрешенных полетов", - сказала премьер журналистам во время франко-итальянского саммита на юге Франции.

"Мы не участвовали в конфликте с Ираном. Кстати, если бы мы участвовали в иранском конфликте, не было бы никакого объяснения этому разочарованию , о котором президент США очень часто повторяет", – добавил Мэлони.

Конфликт Трампа и Мелони

Премьер-министр Италии в последние дни конфликтовала с Трампом, а американский президент подверг резкой критике ее за отказ американским бомбардировщикам в доступе к итальянским базам.

Она повторила, что Италия позволяет использовать базы для логистических и технических операций. Мэлони сказала, что не имеет никакого представления, почему Рютте дал такую "слишком упрощенную версию".

"Вероятно, это была попытка наилучшим образом подготовить следующий саммит НАТО, но, во всяком случае, я думаю, что нужно быть осторожным, говоря об этих вопросах", - заявила глава правительства.