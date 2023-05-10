Мельник провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии

Фото: замглавы МИД Андрей Мельник и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим (twitter.com/MelnykAndrij)

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мельника в Twitter.