Мельник провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мельника в Twitter.
"Счастлив встретиться с главным советником президента Бразилии Лулы да Силвы Селсу Аморимом. Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении прочного и справедливого мира", - отметил замглавы МИД.
По его словам, Украина также стремиться активизировать партнерство с Бразилией.
Напомним, ранее стало известно, что президент Бразилии выступил с рядом инициатив по установлению мира в Украине.
При этом он отказался приезжать в Украину в ответ на приглашение МИД. Вместо этого лидер пообещал отправить в страну своего спецпомощника.
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