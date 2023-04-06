Мельник: несмотря на войну, немцы сохраняют романтический взгляд на россиян как на "великую нацию"

"Главный критерий наверняка заключался в том, что немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев - культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность. Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о Путине", - объяснил он причины непредоставления ФРГ оружия Украине.

По его словам, немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному миропорядку, и "Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль".

"Немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имея в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", - констатировал Мельник.

Это связано, по мнению экс-посла, с тем, что впервые после Второй мировой войны именно немцам выпала уникальная историческая миссия, в тандеме с Францией, заниматься урегулированием международного конфликта, участником которого является не кто-нибудь, а постоянный член Совета Безопасности ООН.

"То, что Меркель удалось занять эту престижную нишу, безусловно придало Германии солидность и дополнительный вес как новому центру гравитации в международной политике. Безусловно, это не могло не радовать самолюбие немецкого политикума, который – особенно учитывая драматическую историю - вдруг получил в руки небывалые по мощности рычаги влияния на Россию", - добавил он.