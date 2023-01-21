Мельник - министру обороны Германии о танках: "Что проверять? Поставляйте!"

"Что еще нужно проверить, господин Писториус? Поставляйте! Очень жаль, что Светофор (правящая коалиция ФРГ. - ред.) так себя выставляет", - написал Мельник.

На "Рамштайне" не пришли к согласию о танках

Напомним, что вчера во время заседания "Рамштайна" так и не была достигнута договоренность о передаче Украине немецких танков Leopard 2.

Впрочем, интересно, что ряд стран уже согласились начать учебные миссии для украинских военных по управлению "Леопардами".

Министр обороны Германии Борис Писториус по результатам заседания заявил, что Берлин готов быстро согласиться на передачу Leopard, но если будет договоренность с союзниками.

По его словам, есть аргументы "за" и "против", которые выдвигаются разными странами. Однако вместе с тем Писториус отдал приказ своему министерству проверить наличие танков Leopard 2 в Бундесвере и промышленности.

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