RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мельник - министру обороны Германии о танках: "Что проверять? Поставляйте!"

Фото: Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел (mfa gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель главы МИД Андрей Мельник призвал нового министра обороны Германии Бориса Писториуса начать поставки танков Leopard для Украины. А не тянуть время проверками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мельника.

"Что еще нужно проверить, господин Писториус? Поставляйте! Очень жаль, что Светофор (правящая коалиция ФРГ. - ред.) так себя выставляет", - написал Мельник.

На "Рамштайне" не пришли к согласию о танках

Напомним, что вчера во время заседания "Рамштайна" так и не была достигнута договоренность о передаче Украине немецких танков Leopard 2.

Впрочем, интересно, что ряд стран уже согласились начать учебные миссии для украинских военных по управлению "Леопардами".

Министр обороны Германии Борис Писториус по результатам заседания заявил, что Берлин готов быстро согласиться на передачу Leopard, но если будет договоренность с союзниками.

По его словам, есть аргументы "за" и "против", которые выдвигаются разными странами. Однако вместе с тем Писториус отдал приказ своему министерству проверить наличие танков Leopard 2 в Бундесвере и промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МельникБерлинВоенная помощь