В Мелитополе россияне захватили помещение вуза и хотят обучать там фсбшников и полицаев

Россия планирует обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещении захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

В помещениях вузов оккупанты создали псевдоуниверситет МГУ (МГУ). Однако, несмотря на пафосное название и бесплатное "образование", не смогли набрать достаточное количество студентов.

Поэтому РФ решила превратить университет в режимный объект.

Уже со следующего учебного года оккупанты планируют готовить там работников МВД, а также ввели специальность "спецфакультет по защите информации", которая является кузницей кадров для ФСБ.

Россияне заявляют, что в дальнейшем студенты могут участвовать в программах обмена и учиться на территории РФ.

Пропаганда на оккупированных территориях

Ранее ЦНС сообщал, что в оккупированном Крыму россияне проводят мероприятия "военно-патриотического воспитания", главной целью которых является распространение пропаганды среди молодежи.

Да, там прошел один из вышеупомянутых "молодежных форумов" под названием "Путь Победы. Zеркало", в котором приняли участие более 120 российских студентов.

Кроме этого, РФ планирует создать новое "СМИ" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – там будут работать завербованные иностранные сотрудники ФСБ.

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