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В Мелитополе раздался взрыв, на место "бавовны" оккупанты отправили "скорую"

Фото: утром в Мелитополе раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня утром слышали взрыв. После чего на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, местные сообщили о глухом единичном взрыве, слышном в северных районах города.

"Засуетились и оккупанты - отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", - написал Федоров.

Пока детали уточняются.

Напомним, недавно в центре оккупированного Мелитополя перевернулась вражеская система ПВО.

Также мы писали, что 13 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

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