В Мелитополе усилили репрессии против гражданских после ликвидации коллаборанта, - ЦНС

Российские оккупанты усилили репрессии против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе. Все из-за недавней ликвидации коллаборанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе и провели ряд обысков после того, как был взорван один из коллаборационистов", - пишет пресс-служба.

14 марта в городе был взорван автомобиль предателя Ивана Ткача, который владел одной из крупнейших в городе транспортных компаний и имел связи с российскими оккупантами. После оккупации юга области коллаборациониста назначили на должность директора МУП "Городской транспорт".

"Сейчас оккупанты используют подрыв предателя как повод для очередных репрессий местного населения, ведь не найдя исполнителей, местным полицейским нечего отчитываться в Москву", - добавляет пресс-служба.