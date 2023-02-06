В Мелитополе оккупанты проводят обыски у учителей: изымают гаджеты, - Федоров

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области терроризируют учителей школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Пока они начали с обысками приходить к учителям и педагогам и забирать все гаджеты. Они боятся, что те, кто находятся на временно оккупированной территории, онлайн проводят уроки по нашей украинской программе", - рассказывает городской голова.
По словам Федорова, россияне пытаются заставить украинских педагогов учить детей по российской программе, но никто из учителей этого не делает.
"Из 22 школ сегодня россияне хотят, чтобы хоть как-то функционировало только 10. Во-первых, нет учеников, которые согласились бы ходить в эту школу, во-вторых, нет достаточного количества учителей", - отметил он.
По словам мэра, в городе сейчас находятся 2900 педагогов, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он добавил, что стали "коллаборационистами" преимущественно технические работники учебных заведений.
"Учителя почти не согласились. Ни один директор школы, директор детского сада не согласился сотрудничать с врагом. Поэтому сегодня нет образовательного пространства, а есть рашистская пропаганда. Они заставляют наших детей петь гимн России, в детских садах рисовать письма какому-то русскому солдату", - заявил Федоров.
Как подчеркнул мэр Мелитополя, оккупанты угрожают учителям, в том числе, депортацией, если те немедленно не начнут работать по российским программам.
Недавно РБК-Украина сообщило, что во временно оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, которые названы в честь украинских деятелей.
Напомним, что военные Российской Федерации выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров в Мелитополе и запретили местным жителям читать украинские новости.
Напомним, ранее Федоров сообщал, что оккупанты превратили в военные госпитали 80% больниц в Запорожской области.
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