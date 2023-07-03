В Мелитополе окупантов больше, чем местных жителей, - мэр

По словам городского главы, интервенты превратили населенный пункт в большую военную базу, а также используют как логистический хаб.

"Люди говорят, что военных россиян больше, чем гражданских. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр, и поэтому там так много военных", - сказал Федоров.

Также он уточнил, что речь идет не только о российских захватчиках, которые участвуют в боях на фронте, но также в Мелитополе есть представители оккупационного контингента РФ, которые пытаются подавить движение сопротивления.

Мэр также рассказал, что местный гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий приказал создать очередное "добровольческое формирование". При этом в него добровольно люди вступать не торопятся.

Также захватчики приступили к еще одной волне военного учета - образовали на предприятиях "военные столы", чтобы мобилизовать местных жителей в свою армию и кинуть на фронт.

Федоров добавил, что в Мелитополе россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию, на граждан оказывается сильное давление.

Только в этом городе российские оккупанты похитили в плен более 1000 человек, говорит мэр Мелитополя. Он добавил, что есть информация об отправке пленных на работы по рытью окопов и фортификационных сооружений, прочих укреплений.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области был захвачен российскими войсками с самого начала полномасштабного вторжения. Город стал местом сосредоточения оккупантов - как их живой силы, так и техники.

Однако в Мелитополе действуют силы сопротивления, местные партизаны активно помогают ВСУ. Под ударом наших военных оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

Так, например, вечером 1 июля в Мелитополе раздался громкий взрыв в районе военной базы оккупантов.