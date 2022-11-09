В Мелитополе кадыровец выстрелил пациенту больницы в лицо

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровец" выстрелил в лицо пациенту прямо в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Мэр добавил, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.

"В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - рассказал Федоров.

По его словам, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.

Как сообщалось, раненых оккупантов свозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.