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В Мелитополе кадыровец выстрелил пациенту больницы в лицо

Фото: в Мелитополе кадыровец выстрелил пациенту больницы в лицо (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровец" выстрелил в лицо пациенту прямо в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.

"В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - рассказал Федоров.

Мэр добавил, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.

Как сообщалось, раненых оккупантов свозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков.

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Мелитополь