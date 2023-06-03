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В Мелитополе слышны звуки взрывов

Фото: Мелитополи раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Местные жители сообщили, что в Мелитополе слышны звуки взрывов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители Мелитополя сообщают о более чем 5 громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города", - сообщил Федоров.

Мэр Мелитополя заявил, что выясняет все подробности. В момент взрывов в городе не была объявлена воздушная тревога.

В городе виден дым

По данным мэра, на севере от Мелитополя виден густой дым.

Ситуация в Мелитополе

Почти сразу после полномасштабного вторжения русским военным удалось оккупировать находящийся в Запорожской области Мелитополь.

По состоянию на сегодня в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу. "Наказание" для коллаборантов вызывает неуверенность и страх среди сотрудников оккупационных властей.

К примеру, вчера, 2 июня, во временно оккупированной Михайловке взорвали автомобиль с предателями и оккупантами. В результате взрыва погиб владелец местного кафе "Гетман", который гостеприимно кормил россиян.

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