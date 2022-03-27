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У Мелітополі помітили танки з прапором невизнаної Південної Осетії, - Запорізька ОВА

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Мелітополь, Неділя 27 березня 2022 06:46
У Мелітополі помітили танки з прапором невизнаної Південної Осетії, - Запорізька ОВА Фото: військові невизнаної Південної Осетії (south-ossetia.info)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі зафіксована військова техніка невизнаної Південної Осетії, сили якої приєдналися до окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Запорізької обласної Військової адміністрації.

"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що окупанти намагаються обдурити мелітопольських пенсіонерів та обіцяють заплатити по 10 тисяч російських рублів.

"Втім, як виявилося, майбутні виплати - черговий прийом загарбників для досягнення своїх цілей. Дані пенсіонерів та їх підписи окупанти планують використовувати для проведення псевдореферендуму", - поінформували в адміністрації.

У Мелітополі проросійські колаборанти намагалися провести мітинг на підтримку Росії, але городяни такий захід не підтримали й не прийшли.

"Разом з тим, окупанти привезли на місце проведення пропагандистського заходу людей, які нагадували безхатченків", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що в Запорізькій області захисники України продовжують нанесення втрат військам РФ. Так, за даними на вечір суботи, підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанти, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, 3 автомобілі і 4 бойових машини піхоти, додатково 3 - пошкодили.

Раніше повідомлялося, що 26 березня в Запорізькій області сили тероборони звільнили два населені пункти - села Малинівка та Полтавка.

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