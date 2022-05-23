У Мелітополі українські спецслужби перекрили окупантам постачання зброї, - мер

Українські спецслужби провели вдалу операцію в захопленому Мелітополі. Унаслідок неї росіяни залишилися без ланцюжка постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Військові, спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій", - розповів мер.

Він зазначив, що трохи згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни. За словами Федорова, це вже 4 вдала робота українських спецслужб у місті.