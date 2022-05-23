RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мелітополі українські спецслужби перекрили окупантам постачання зброї, - мер

Фото: Іван Федоров (news.zp)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські спецслужби провели вдалу операцію в захопленому Мелітополі. Унаслідок неї росіяни залишилися без ланцюжка постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Військові, спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій", - розповів мер.

Він зазначив, що трохи згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни. За словами Федорова, це вже 4 вдала робота українських спецслужб у місті.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні