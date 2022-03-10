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У Мелітополі російські окупанти викрали представницю кримськотатарського народу

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Мелітополь, Четвер 10 березня 2022 09:55
У Мелітополі російські окупанти викрали представницю кримськотатарського народу Фото: представниця корінного кримськотатарського народу Лейла Ібрагімова (facebook.com/eskender.bariiev)
Автор: Валерія Поліщук

У Мелітополі російські військові увірвалися в будинок депутата Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової. Вони відвезли її в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр" Ескендера Барієва в Facebook.

"Сьогодні, в Мелітополі, о 6 ранку озброєні люди в російській військовій формі увірвалися в будинок ... Лейли Ібрагімової. Провели обшук, вилучили телефони. Лейла Ібрагімова була відвезена в невідомому напрямку", - написав він.

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