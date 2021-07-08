RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мелітополі на підприємстві прогримів вибух, є постраждалі

Автор: Даша Харченко

У четвер, 8 липня, у Мелітополі прогримів вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька людей отримали опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з питань праці.

Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.

Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню, їх госпіталізували.

"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВибух