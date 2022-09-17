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У Мелітополі партизани підірвали залізницю: окупанти залишилися без боєприпасів

Фото: у Мелітополі партизани підірвали залізницю (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 17 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Партизани підірвали залізницю, якою окупанти отримували боєприпаси з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"За наявною інформацією, було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з АР Крим", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях, робочий околоток станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал та батіг шляху.

Наразі російські військові пильно доглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Раніше повідомлялося, що окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

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Мелітополь