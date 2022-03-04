У Мелітополі окупанти захопили телевежу

У Мелітополі російсько-окупаційні війська оточили телевежу. Зараз вона перебуває під їх контролем.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в ОДА з посиланням на джерела в СБУ, окупанти встановили своє обладнання на телевежі міста та почали трансляцію російських телеканалів.

Нагадаємо, в Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.

При цьому в регіоні вже почали транслювати новини з російським перекладом.

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