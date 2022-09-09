ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мелітополі окупанти розміщують бази та склади на території шкіл, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 09 вересня 2022 16:13
У Мелітополі окупанти розміщують бази та склади на території шкіл, - мер Фото: у Мелітополі окупнати розміщують бази і склади в школах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) російські військові облаштовують у школах свої бази. Також на територію навчальних закладів звозять боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, військові об'єкти росіян місцеві жителі помітили на території школи №16. Одну з таких ворожих баз партизани вже знищили.

Також окупанти намагаються зірвати дистанційне навчання в Мелітополі.

"Рашисти навіть намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших школярів. Цілими днями вони намагаються покласти нашу платформу, на якій 14000 дітей навчаються онлайн щодня", - заявив Федоров.

Нагадаємо, що у Мелітополі деякі школи розпочали навчання за російськими програмами. У перший день дітей змусили фотографуватися з портретом Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь школа
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі